SARONNO – Tornano a salire in doppia cifra i numeri dei nuovi contagi da coronavirus a Saronno. I dati diffusi nel tardo pomeriggio odierno da parte di Regione Lombardia indicano infatti +14.

Ecco i numeri dei casi rilevati da inizio pandemia (tra parentesi i dati di ieri per un confronto):

Saronno: 2.878 (2.864)

Nuovi casi anche a Caronno Pertusella. Nella bassa comasca sale solo Lomazzo. Nuovi anche anche nelle Groane fra Limbiate e dintorni. Aumenta anche Tradate.

In Lombardia, fronte di 39.003 tamponi effettuati, sono 2.504 i nuovi positivi (6,4%). Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-3).

Sono 301 i nuovi positivi rilevati nella provincia di Varese nelle ultime 24 ore, meno contagi solo di Como, Brescia e Milano. A tre cifre, infatti, anche il Comasco che vede un incremento di 311 unità.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

(foto archivio: volontari della Cri)

05022021