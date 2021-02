SARONNO – Un calzino spaiato per ogni classe appesi, come se fossero stesi ad asciugare, per raccontare come la diversità sia una risorsa non un problema o una difficoltà. E’ l’iniziativa della scuola elementare Gianni Rodari di via Toti che ieri, come molti altri istituti scolastici, ha aderito alla giornata internazionale dei calzini spaiati.

In particolare nella scuola del quartiere Prealpi ogni classe ha realizzato un proprio calzino spaiato che poi è stato “steso” con gli altri sul cancello d’ingresso. All’uscita da scuola i bimbi hanno mostrato con orgoglio a mamme, papà e nonni il calzino di classe raccontando il senso dell’iniziativa.

Del resto un appello in questo senso era arrivato anche dall’associazione Scuola Collodi anzi un invito “ad indossare due calzini diversi”: “E’ rivolto a tutti adulti e bambini, genitori, docenti, personale scolastico e chiunque voglia indossare calzini spaiati come metafora di diversità”. La metafora è immediata: “Colore, lunghezza, forma e dimensione non cambiano la natura delle cose: sempre calzini restano. Usiamo questa giornata per sensibilizzare chi ci conosce ad adottare uno sguardo diverso alla diversità”.