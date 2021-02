SARONNO – Oggi, venerdì 5 febbraio, è la giornata dei calzini spaiati e un invito ad aderire all’iniziativa e a sposarne il messaggio arriva dall’associazione Collodi Saronno. Il gruppo nasce dalla necessità di finanziamento della scuola materna Collodi, che ha sede in via Toti, ma si è dato come obiettivo anche quello di rafforzare la partecipazione dei genitori alla vita scolastica.

E proprio in questa direzione va quest’iniziativa. L’invito per oggi è quello di indossare due calzini diversi. “E’ rivolto a tutti adulti e bambini, genitori, docenti, personale scolastico e chiunque voglia indossare calzini spaiati come metafora di diversità”. La metafora è immediata: “Colore, lunghezza, forma e dimensione non cambiano la natura delle cose: sempre calzini restano. Usiamo questa giornata per sensibilizzare chi ci conosce ad adottare uno sguardo diverso alla diversità”.

E concludono: “Indossiamo calzini spaiati e dimostriamo che diverso è dolo diverso e non “non normale”. Non ci può essere uguaglianza senza diversità”.

04022021