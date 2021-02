Turate, spavento per un anziano in bici investito

TURATE – Non sono mancati i momenti di apprensione a Turate per un incidente stradale che ha visto coinvolto un anziano pensionato del posto. L’uomo, 87 anni, era in bicicletta ed è stato investito da un’auto, mentre percorreva via Magenta. Erano le 15.15. I passanti hanno chiesto l’intervento dei soccorsi e sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù. E’ arrivata anche l’ambulanza della Croce rossa di Lomazzo e l’anziano è stato medicato. Si è presto ripreso e visto che aveva riportato solo lievissime contusioni, non si è rivelato necessario il trasporto in ospedale.

I militari dell’Arma si sono occupati di raccogliere le testimonianze dei presenti e di compiere i rilievi del sinistro per ricostruire con la massima precisione la dinamica di quel che è accaduto e risalire alle eventuali responsabilità.

(foto archivio: volontari e ambulanza della Croce rossa di Lomazzo durante un intervento sul territorio per una precedente emergenza sanitaria)

