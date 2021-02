SARONNO / TRADATE / CARONNO PERTUSELLA – Pochi nuovi casi di positività al coronavirus, oggi: per quanto riguarda la zona Saronno fa +3, mentre a Caronno Pertusella +0 ed a Tradate +1.

Ecco i numeri dei contagi rilevati da inizio pandemia (tra parentesi i dati di ieri per un confronto):

Saronno: 2.891 (2.888)

Caronno Pertusella: 1.233

Tradate: 1.376 (1.375)

Pochi contagi nelle Groane. Segnano +0 le cittadine del Comasco.

Per la prima volta da tanto tempo, una provincia lombarda fa segnare +0 per quanto riguarda i nuovi contagi da coronavirus. Oggi, è quella di Sondrio. Nel Comasco +14, in Brianza +102 e nel Varesotto +31.

Oggi la Lombardia è la terza regione per maggior numero di contagi, superata da Emilia Romagna (+1.273) e Campania (+1.189). Dunque, la Lombardia: a fronte di 13.920 tamponi effettuati, sono 895 i nuovi positivi (6.4% dei tamponi effettuati, ieri 5.3 per cento). I guariti e dimessi sono 3.310. I decessi +51 (ieri +58).

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

(foto archivio)

08022021