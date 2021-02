SARONNO – “Vi mando gli albanesi”: questa la minaccia pronunciata da un negoziante saronnese a due agenti della polizia locale che lo volevano multare perchè in negozio non aveva indossato la mascherina. Con il suo comportamento non ha fatto altro che aggravare la propria posizione, è stato denuncia a piede libero per minacce a pubblico ufficiale. E la multa comunque c’è stata, 400 euro per il mancato rispetto delle norme anti-coronavirus. E’ andata così, qualche giorno fa, durante i controlli della vigilanza urbana in città, proprio legati alla verifica del rispetto delle norme anti-covid.

