SARONNO – Questuanti che si avvicinano faccia a faccia con la mascherina abbassata per spingere le persone a dar loro qualcosa: è successo questo fine settimana nella zona pedonale del centro storico di Saronno, la “denuncia” viene da alcuni saronnesi, che se li sono ritrovati davanti mentre camminavano fra piazza Libertà e via Padre Monti.

Per la precisione, sabato mattina ce n’erano due che attendevano i passanti al varco in via Padre Monti, due in via San Cristoforo, uno in piazza Libertà; mentre in corso Italia ieri mattina si è appostata anche una donna a fare l’elemosina, e molti l’hanno notata con la mascherina abbassata. “E’ anche una questione di pericolo di contagio, queste persone sono apparse molto “aggressive” e spregiudicate, per ottenere del denaro dai passanti. Servono controlli”, sbottano alcuni cittadini che se li sono trovati davanti.

26042021