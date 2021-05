COGLIATE / SARONNO – Chiusura per il centro diurno disabili di Cogliate, il “Faro”, al quale fanno riferimento anche persone del circondario di Saronno, per la scoperta di un caso positivo alla variante inglese del coronavirus. La notizia è stata data nel fine settimana da parte del sindaco cogliatese, Andrea Basilico, durante la riunione del consiglio comunale. Il contagio riguarda uno degli addetti del centro.

Come ha spiegato il sindaco Basilico, la decisione di chiudere è stata presa di comune accordo fra i rappresentanti delle Amministrazione civiche consorziate (Cogliate, Misinto, Ceriano Laghetto, Lazzate, Limido Comasco, Lomazzo, Rovellasca, Rovello Porro oltre a Solaro) per la gestione del centro disabili ed i responsabili dell’azienda sanitaria, Ats. La riapertura avverrà dopo che sarà eseguita non solo una approfondita sanificazione ma anche all’esito dei tamponi su tutte le persone che frequentano la struttura.

Vuoi restare aggiornato sui dati della pandemia, sui divieti e sulle novità? Iscriviti al canale Telegram ilSaronno covid https://t.me/ilsaronnocovid

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

(foto: il centro disabili di Cogliate)

02052021