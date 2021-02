GERENZANO – Il Distretto del commercio delle Antiche brughiere, di cui fanno parte i Comuni di Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio e Uboldo, “invita tutte le attività commerciali, artigianali al meeting online che si terrà mercoledì 17 febbraio alle 21 in modalità videoconferenza. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria del Did al numero telefonico 0296702728”.

Assieme ai temi dell’attualità, si parlerà di “cosa sono i distretti del commercio”, del “Distretto Antiche brughiere” e del programma di marketing del distretto, ovvero “markeplace puntoshop e brochure per le famiglie dei cinque comuni”. Ovviamente non mancherà un momento di confronto sulla situazione attuale e sulla progettualità futura.

