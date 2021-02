LIMBIATE – Posti auto più razionali e dispositivi per rallentare il traffico vengono introdotti in queste settimane sul territorio limbiatese.

Il primo cantiere aperto riguarda la sistemazione viabilistica del Villaggio Sole, dove l’amministrazione comunale introdurrà rallentatori di velocità sulla via Verdi, un divieto di transito in via Puccini limitato all’orario scolastico, la realizzazione di nuovi stalli di sosta (una decina in totale) tra via Giordano e piazza Monteverdi, dove, nel frattempo, Brianzacque sta portando a termine la rigenerazione della fontana nel centro della piazza, come da convenzione siglata all’inizio dell’anno 2021 che affida alla società la gestione e la manutenzione di questa fontana.

Sempre qualche giorno fa sono iniziati i lavori finalizzati ad ottenere nuovi posti auto nell’area libera di circa 700 metri quadrati che si trova all’angolo tra via Vittorio Veneto e via Valgardena: qui sarà realizzata una pavimentazione in ghiaia drenante che andrà ad aumentare la disponibilità di parcheggio per i residenti della zona.

(nella foto: i lavori alla fontana in piazza Monteverdi)