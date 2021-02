SARONNO – Da questa settimana anche Giulia Maletta, una studentessa di 18 anni del liceo Legnani, fa parte della redazione de Ilsaronno. Questa esperienza le permetterà di completare le dodici ore del Pcto, alternanza scuola-lavoro, proposte dal ministero per i ragazzi delle scuole superiori.

“Giulia – commenta la direttrice Sara Giudici – arriva nella nostra redazione in un momento in cui iniziano a vedersi le prime iniziative e i primi eventi permessi dalla zona gialla. Una stagista doppiamente temeraria primo perchè si impegna in un’esperienza di questo tipo a pochi mesi dalla maturità in un anno scolastico decisamente complicato e difficile su più fronti e secondo perchè farà questo stage principalmente in modalità a distanza quindi con qualche occasione di partecipazione in meno e qualche difficoltà pratica in più. Speriamo che quest’esperienza possa comunque appassionarla al mondo della comunicazione e dell’informazione ci auguriamo che si possa tornare presto alla vita di redazione per condividere con lei anche questo importante momento”.

“Nonostante non mi sia mai cimentata nel mondo giornalistico, credo che questa esperienza sarà di fondamentale importanza per poter acquisire conoscenze sul campo – racconta la 18enne Giulia Maletta – grazie a mio papà, che per me è come un mentore, mi sono appassionata molto al mondo della comunicazione tanto da propormi come stagista per Ilsaronno. Sto lavorando insieme a Sara Giudici, una persona che mi sta dando un grande aiuto per affrontare questa nuova avventura, e nonostante il Covid-19 non mi permetta di partecipare fisicamente alle iniziative proposte, sono sicura che questa esperienza sarà molto utile per approfondire le mie conoscenze in quest ambito“

19022021