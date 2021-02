CARONNO PERTUSELLA – Com’è ormai tradizione, anche l’incontro odierno Caronnese-Bra, big match della seconda giornata di ritorno del campionato di calcio di serie D, sarà offerta a tifosi ed appassionati, in diretta su Facebook, a cura della società di Caronno Pertusella. Basta collegarsi qualche minuto prima delle 14.30 sulla pagina Fb della Caronnese per assistere alla gara, con commento di Paolo Zerbi. Incontro davvero da non perdere perchè mette di fronte due delle migliori squadre del girone, con Caronnesi che vogliono proseguire la loro striscia positiva. Già ieri l’allenatore dei rossoblù, Roberto Gatti, aveva diramato le convocazioni per la partita odierna.

2′ giornata di ritorno. Risultati anticipi di ieri: Sestri Levante-Derthona 2-0, Imperia-Borgosesia 3-1, Vado-Gozzano 0-2. Oggi alle 14.30 Caronnese-Bra, Casale-Lavagnese, Fossano-Castellanzese, Legnano-Chieri, Sanremese-Arconatese, alle 15 Folgore Caratese-Saluzzo, Pont Donnaz-Varese. Classifica: Gozzano 46 punti, Bra 40, Castellanzese 37, Sestri Levante 35, Pont Donnaz e Caronnese 34, Sanremese e Imperia 33, Folgore Caratese 29, Lavagnese 28, Chieri e Arconatese 26, Legnano e Derthona 25, Casale 21, Saluzzo 20, Varese 19, Vado 12, Borgosesia 11, Fossano 10.

