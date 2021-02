Quaranta giovani assembrati davanti al centro commerciale: fermati, identificati, sanzionati

LIMBIATE – E’ successo dieci giorni fa davanti al centro commerciale Carrefour di Limbiate: è scattata la multa per assembramento e, per qualcuno, anche una denuncia.

La segnalazione è arrivata nel pomeriggio al comando di piazza Cinque Giornate che ha inviato una pattuglia e chiesto il rinforzo dei colleghi dell’Arma. Proprio in prossimità dell’ingresso dell’ipermercato, sostavano una quarantina di giovani, intenti a consumare cibo e bevande alcoliche e non, senza distanziamenti né dispositivi di protezione. Mentre le forze dell’ordine procedevano alle identificazioni, due dei ragazzi si davano alla fuga e uno di loro veniva riconcorso a piedi da un agente di polizia locale, che lo riportava al centro commerciale per l’identificazione. Proprio quest’ultimo, trovato in possesso di di un cacciavite, dichiarava di essere residente a Barlassina e di essere sprovvisto dei documenti in quanto minorenne.

Nel frattempo, le guardie del centro commerciale denunciavano danni all’interno dell’ipermercato, nonché la sottrazione di cibo e bevande. Sul posto venivano redatti verbali a carico di una buona parte dei ragazzi per il mancato rispetto delle normative anticovid, mentre le indagini portate avanti nei giorni successivi si sono tradotte in due denunce a carico di due dei giovani per possesso di armi taglienti e per dichiarazioni false relative alle proprie generalità.

23022021