SARONNO – “La nostra Amministrazione critica con forza la decisione di organizzare una manifestazione contro il green pass sul territorio comunale”. Così il sindaco Augusto Airoldi prende le distanze dall’iniziativa che il “Collettivo Adespota” sta pubblicizzando in queste ore sui social e attraverso l’affissione abusiva di manifesti e striscioni (uno al Municipio e uno sul sottopasso di via Milano) allo scopo di organizzare una protesta di piazza nel pomeriggio di sabato 13 novembre contro le misure anti-covid stabilite dal Governo, in particolare contro l’introduzione del greenpass per accedere a servizi e attività.

“Pur non avendo ricevuto alcuna comunicazione in merito – commenta il primo cittadino – abbiamo avuto notizia di questa manifestazione e abbiamo espresso tutta la nostra perplessità e preoccupazione in una lettera che ho inviato questa mattina al prefetto e al questore di Varese. La situazione epidemiologica, che vede un aumento di saronnesi positivi al covid-19, suggerisce di prevenire il formarsi di assembramenti nella Ztl e l’interruzione della viabilità cittadina. Ecco perché abbiamo richiesto alla Prefettura di valutare l’attivazione delle misure più idonee”.

