SARONNO – “Ho visto sulla vostra testata la segnalazione con foto sui rifiuti abbandonati in piazza Libertà nel weekend. Non vorrei innestare una gara alla zona più critica ma in piazza De Gasperi e piazza La Malfa nelle ultime settimane la situazione è decisamente degenerata sia sul fronte dello spaccio sia su quello del degrado”.

Ad aver segnalato i problemi del quartiere all’Amministrazione sono stati a più riprese residenti e commercianti che hanno notato il crescere, con la presenza dei ragazzi in orario notturno e serale, anche strani “viavai” evidentemente legati ad un’attività di spaccio. “I problemi sono tanti e evidentemente collegati – spiega il saronnese che ha scritto alla nostra redazione facendosi portavoce della protesta – c’è il degrado dei rifiuti abbandonati un po’ ovunque, lo spaccio, gli schiamazzi e quindi le persone che evitano la zona che quindi diventa ancora più facile preda di queste situazioni. Vista l’emergenza Covid ancora in corso c’è anche da considerare l’aspetto assembramento con i giovani che sono tendenzialmente senza mascherina. E’ vero siamo all’aperto ma sono veri e propri assembramenti e un’attenzione anche per questo aspetto sarebbe doveroso”.

Non è la prima volta che nella zona si registrano problemi di questo tipo tanto che in passato sono arrivati anche i maxi cancelli per evitare che di notte i ragazzi si radunassero sotto i portici.

(foto archivio)