SARONNO – Viene da Andrea Mazzucotelli, portavoce del Comitato Viaggiatori Tpl Nodo di Saronno, un nuovo spunto nella discussione sull’ampliamento del parcheggio con la creazione di 200 posti auto nel retro della stazione di via Don Sturzo stralciato dal recente protocollo firmato dall’Amministrazione con Ferrovienord.

“Il Pgt 2013 di Saronno è scritto a chiare lettere che si potrebbe potenziare l’area di Saronno Sud soltanto se vi potessero fermare i “treni diretti” (ossia R, RE, MXP), ma il modello di servizio regionale (correttamente!) ha consolidato la non opportunità di introdurre fermate fuori sistema, che sarebbero anche insostenibili come operatività dell’infrastruttura.

A mio parere si tratta di un errore (e gigantesco) perché è la città a doversi interrogare sul miglior utilizzo di un’esistente fermata suburbana con 12 treni all’ora (3 linee S, due fermate ogni ora per direzione). Linee più lente ma dedicate a Saronno (mentre le linee R, RE, MXP sono pensate per altri tipi di utenze servendo ovviamente anche Saronno).

Una fermata suburbana decontestualizzata crea soltanto degrado, le fermate suburbane sono fatte per flussi ingenti e interscambi compatti. Secondo me la soluzione può essere pianificare la mobilità urbana favorendo l’utilizzo di autobus e mobilità dolce per raggiungere il centro e al contempo invogliando chi vuole venire in automobile a parcheggiare a Saronno Sud (sia per interscambio direzione Milano, sia per interscambio direzione Saronno). L’offerta crea la domanda, il congelamento prolungato rovina!

03032021