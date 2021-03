MISINTO – Gravitava spesso nei pressi del parco delle Groane ma sfruttava una base logistica su Misinto dove annotava gli appunti per rendicontare i guadagni dello spaccio. Un uomo 40 enne di nazionalità marocchina, da tempo in Italia ma senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri di Cesano Maderno per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Alla vista dei militari impegnati in un normale posto di controllo l’uomo ha cercato di sfuggire provando a disfarsi di un sacchetto contenente 100 grammi circa di eroina, poi recuperato. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti e sequestrati un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, appunti manoscritti e la somma contante di 5.590 euro ritenuta provento dell’attività illecita.

L’uomo è stato ristretto alla casa circondariale di Como su disposizione della Procura di Como competente per territorio visto che l’uomo è stato bloccato dai militari in località Rovello Porro.

(foto il denaro in possessore del fermato)

0303201