ORIGGIO – In aumento i numeri del coronavirus a Origgio, come sottolineato dalla rilevazioni di Ats Insubria e delle quali l’Amministrazione comunale del sindaco Evasio Regnicoli informa i cittadini. Sono 19 i casi attivi in paese (+3 nell’arco di quarantotto ore), e sono 22 le persone in sorveglianza (per avere avuto contatti con persone rivelatesi positive) mentre i guariti dell’inizio della pandemia sono 580.

Nel weekend i tamponi processati sono sempre meno e cala il numero complessivo di nuovi casi positivi al coronavirus scoperti, ma oggi resta stratosferico il dato di Brescia, +1.228; e Milano segue con +1.096. Staccate tutte le altre province. Alta comunque Monza e Brianza, +381 casi oggi; nel Varesotto +114 e nel Comasco +166. in Lombardia il tasso di positività è in risalita, 10.3 per cento dei tamponi.

In Lombardia in discesa, succede sempre nei fine settimana perchè vengono processati meno tamponi, i nuovi casi positivi al coronavirus: oggi in Lombardia +4.397 (con 32.144 tamponi molecolari effettuati) rispetto a 5.658 di ieri (con 39.724 tamponi molecolari). In calo di decessi registrati oggi, sono +33 (ieri 67).

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitari.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

07032021