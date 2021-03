CERIANO LAGHETTO – Tradizione rispettata anche quest’anno e malgrado l’emergenza coronavirus, a Ceriano Laghetto: il sindaco Roberto Crippa ed il suo vice Dante Cattaneo oggi in centro hanno distribuito alle passanti dei simpatici vasetti con le mimose.

“Anche quest’anno, come accade da 14 anni a questa parte, la Lega a Ceriano Laghetto omaggia le donne con l’iconica mimosa!

Ci siamo armati di mascherina, guanti e ci siamo organizzati per assicurare il “triste” ma necessario distanziamento che caratterizza questi tempi. E pronti via, 200 mazzetti distribuiti! Auguri a tutte le donne!” le parole del vicesindaco Cattaneo. Iniziativa della quale oggi si è parlato anche sui social e che ha riscosso unanimi consensi da parte dei cittadini.

(foto: da sinistra, il sindaco di Ceriano Laghetto Roberto Crippa ed il vicesindaco Dante Cattaneo impegnati nella tradizionale distribuzione delle mimose per la Festa della donna, oggi in centro paese. Tante le concittadine che hanno ricevuto questo fiore)

07032021