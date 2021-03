Malore in stazione a Lomazzo: troppo alcol

LOMAZZO – Malore alla stazione ferroviaria di Lomazzo, in piazza della stazione 1: domenica alle 14.15 l’intervento di una ambulanza della Croce rossa del comitato locale, a fronte della segnalazione di alcuni passanti, che indicavano la presenza di una donna in difficoltà. I soccorritori sono arrivati subito, la donna – di 44 anni – è parsa sotto gli effetti di uno stato di intossicazione etilica; aveva insomma bevuto troppo. Le sue condizioni non sono comunque appare particolarmente preoccupanti.

Sempre a Lomazzo a mezzogiorno di domenica si è verificato altro intervento dell’ambulanza della locale Croce rossa, per un malore del quale è rimasto vittima un uomo di 45 anni in via Ceresio, in questo caso non connesso al consumo di alcol: è stato trasportato all’ospedale di Saronno. Al momento dell’arrivo al nosocomio saronnese di piazza Borella le sue condizioni non sono apparse preoccupanti, è stato sottoposto a tutti gli accertamenti clinici del caso.

(foto archivio: una delle stazioni che si trovano lungo la linea ferroviaria Saronno-Como di Trenord)

07032021