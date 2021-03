MILANO – “Sono molto lieto che il nuovo sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, abbia scelto per la sua prima visita ufficiale la Regione Lombardia, con la quale si è detto disponibile a una collaborazione diretta. Con la vicepresidente Moratti abbiamo rappresentato, inoltre, la necessità di un’accelerazione delle autorizzazioni degli altri vaccini disponibili sul mercato”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine dell’incontro, questo pomeriggio, a Palazzo Lombardia con il neo sottosegretario alla Salute Andrea Costa, al quale era presente anche la vice presidente e assessore al Welfare Letizia Moratti.

(foto: il vaccino russo Spunik, già in uso in altri Paesi come la Repubblica di San Marino)

09032021