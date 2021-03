VARESE / BUSTO ARSIZIO / GALLARATE / SARONNO – Lunedì pochi nuovi casi nel Varesotto: sono 26 i nuovi casi positivi a Coronavirus rilevati ieri nei maggiori centri del Varesotto.

La località con i maggior numero di contagi è Busto Arsizio, +7 casi tra i bustocchi. Sei contagi, invece, rilevati tra Saronno e Varese.

Meglio Caronno Pertusella e Tradate, che vedono entrambi +2 nuovi casi positivi. Pochi anche a Gallarate, +3.

Ecco il dato globale dei contagiati dall’inizio della pandemia (fra parentesi il dato dell’altro ieri per un confronto):

Saronno: 3.112 (3.106)

Caronno Pertusella: 1.383 (1.381)

Gerenzano: 847

Tradate: 1.464 (1.462)

Varese: 5.512 (5.506)

Busto Arsizio 6.165 (6.158)

Gallarate 3.804 (3.801)

Malnate 1.445 (1.442)

Balzo dei nuovi casi positivi da coronavirus ieri in Brianza, con un +309 che si discosta dai dati in calo, senz’altro anche per via dei pochi tamponi tradizionalmente processati la domenica, fra Comasco (+152) e Varesotto (+85).

In ambito regionale a fronte di 22.996 tamponi effettuati, sono 2.301 i nuovi positivi (10 per cento dei tamponi effettuati, in linea con il dato dell’altro ieri). I guariti e dimessi sono 4.328. Ieri in Lombardia si sono registrati +52 decessi (ieri erano stati +33).

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitari.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

(in foto: la Croce Rossa di Tradate)

