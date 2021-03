LIMBIATE / CESANO MADERNO / COGLIATE / LAZZATE / CERIANO LAGHETTO / MISINTO – Sono 45 i nuovi casi positivi rilevati ieri nelle Groane. Limbiate e Cesano Maderno contano la maggior parte dei casi, segnalando rispettivamente 10 e 22 casi.

Sotto la decina le località di Cogliate (+6), Lazzate (+2) e Misinto (+5). Stop per Ceriano Laghetto.

Ecco il dato globale dei contagiati dall’inizio della pandemia (fra parentesi il dato dell’altro ieri per un confronto):

Limbiate 2.962 (2.952)

Cesano Maderno 2.949 (2.927)

Cogliate 685 (679)

Ceriano Laghetto 467

Lazzate 594 (592)

Misinto 418 (413)

Monza 8.703 (8.662)

Desio 3.183 (3.159)

Seregno 3.118 (3.103)

Lissone 3.302 (3.285)

Brugherio 2.596 (2.583)

Giussano 1.950 (1.945)

Balzo dei nuovi casi positivi da coronavirus ieri in Brianza, con un +309 che si discosta dai dati in calo, senz’altro anche per via dei pochi tamponi tradizionalmente processati la domenica, fra Comasco (+152) e Varesotto (+85).

In ambito regionale a fronte di 22.996 tamponi effettuati, sono 2.301 i nuovi positivi (10 per cento dei tamponi effettuati, in linea con il dato dell’altro ieri). I guariti e dimessi sono 4.328. Ieri in Lombardia si sono registrati +52 decessi (ieri erano stati +33).

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitari.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

09032021