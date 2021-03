ORIGGIO – Truffa dello specchietto: è successo l’altro giorno fra Uboldo ed Origgio. Il “finto incidente”, seguendo un collaudato copione, si è infatti verificato in centro ad Uboldo, poi lo sconosciuto a seguito la sua vittima lungo via per Origgio sino alla periferia origgese dove il malcapitato è stato avvicinato: era appena sceso dall’auto quando si è fattio avanti uno sconosciuto che lo ha accusato di avere, ad Uboldo appunto, rotto lo specchietto della loro automobile. Non voleva fare la constatazione amichevole ma come sempre in queste circostanze, ha chiesto una piccola somma per la “riparazione”. Tutti si è concluso velocemente quando, mangiata la foglia, il cittadino ha impugnato il proprio telefono dicendo che avrebbe chiesto l’intervento sul posto della polizia locale, perchè facessero chiarezza sull’accaduto.

A quel punto il truffatore si è rapidamente allontanato, facendo perdere le tracce.

(foto archivio: una pattuglia della polizia locale del comando unificato di Uboldo-Origgio)

12032021