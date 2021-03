SARONNO – “L’Ex fonderia Petri costituisce un buon esempio di come sia possibile, con un po’ di coraggio e abilità progettuale, rendere attrattiva un’area cittadina abbandonata da decenni. Ed in questo caso senza derogare a quanto prescritto dalla scheda d’ambito del Pgt saronnese”.

Con questa considerazione inizia l’intervento di Lucia Castelli ex assessore all’Urbanistica esponente della Lega che torna a parlare di uno dei progetti firmati dall’Amministrazione Fagioli.

“Certamente è stata coraggiosa la scelta di pensare ad un edificio che, una volta realizzato, svetterà rispetto agli edifici circostanti: qui infatti lo strumento urbanistico non prevede alcun limite di altezza. Ma è proprio costruendo in altezza che è possibile ridurre il consumo di suolo e soddisfare le necessità della città.

Il piano attuativo approvato dall’Amministrazione Fagioli prevede la cessione gratuita a favore della città una superficie di oltre 1.000 metri quadrati da destinare alle urbanizzazioni: per soddisfare le necessità del quartiere, il progetto prevede la realizzazione di parcheggi in numero superiore all’attuale e meglio dislocati, nonché il rifacimento dei percorsi pedonali. Tali migliorie andranno a vantaggio anche del mercato settimanale i cui banchi, oltre che ad essere collocati in modo più ordinato, saranno disposti in modo tale da garantire finalmente quelle distanze prescritte dalla legge per ragioni di sicurezza e per l’eventuale passaggio dei mezzi di soccorso.

Il progetto in parola costituisce dunque un esempio, e non certo l’unico che si sta attuando a Saronno, di come esso realizzi lo scopo principale dell’urbanistica che è quello di migliorare la qualità di vita dei cittadini grazie alla negoziazione che l’ente pubblico territoriale pone in atto con i privati proprietari”

20032021