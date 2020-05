SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota dell’Amministrazione comunale in merito alla riqualificazione dell’area ex fonderia Petri tra via Padre Reina e via Pola.

Con delibera di Giunta comunale n. 65 del 12.05.2020 verrà recuperata l’area dismessa ad oggi occupata dall’ex Fonderia Petri. L’approvazione del Piano attuativo relativo all’ambito di trasformazione ATUb15, fa seguito alla precedente adozione e allo scadere dei 60 giorni di tempo per la ricezione delle osservazioni da parte dei cittadini. Gli edifici che un tempo ospitavano la Fonderia e poi abbandonati da diversi anni, verranno abbattuti e sarà eseguita la bonifica del suolo. L’area privata ha una superficie pari a 3.611mq e il 35% di quest’ultima sarà ceduta al Comune per la realizzazione di parcheggi pubblici. Nell’area che resterà privata verrà invece creato un edificio a torre di circa 250mq di 11 piani e 41 metri di altezza che ospiterà residenze e uffici, oltre ad un giardino e posteggi interrati.

“In questi anni abbiamo lavorato per attirare investimenti sulla città. Verrà così riqualificata una delle tante aree dismesse, risolvendo i problemi di degrado e generando opportunità di lavoro e di maggior fruibilità della sosta in centro. Soprattutto in questo periodo di crisi sanitaria ed economica bisogna non fermare le opportunità di investimento a livello comunale.” Commenta il sindaco Alessandro Fagioli.

“Sono state esaminate tutte le osservazioni dei cittadini in merito al progetto, le quali non hanno trovato accoglimento. Nello specifico le considerazioni riguardavano l’altezza dell’edificio che sorgerà nell’area. Ebbene, lo sviluppo dell’ambito di trasformazione in questione (ATUb 15) soggiace alle regole stabilite dal Documento di Piano (e non alle Norme di Piano) che in tale ipotesi non prevede alcun limite di altezza per gli edifici. Chi segnala l’altezza della costruzione esprime una propria sensibilità personale ed una propria visione del quartiere che differisce dalle regole di quell’area. L’edificio ospiterà una ventina di unità immobiliari e i nuovi residenti saranno in numero tale da non incidere né sul prelievo idrico della zona, né sul traffico. Un’altra osservazione ricevuta è stata in merito alla creazione di nuovi parcheggi all’interno della proprietà pubblica invece di aree verdi. La scelta è stata presa innanzitutto per soddisfare le esigenze del quartiere e perché, la realizzazione di piccoli giardinetti come punto di aggregazione, non è stata ritenuta una soluzione ottimale: si preferisce infatti creare ampi parchi all’interno della città che di essa ne costituiscono il polmone verde, vero luogo di aggregazione e di attività sportive” spiega l’assessore Lucia Castelli.