SARONNO – Prosegue il cantiere di via Pola relativo al progetto di riqualificazione di via Pola. Se ne sono accorti i saronnesi che negli ultimi giorni hanno seguito le fasi di montaggio della gru indispensabile per realizzare dell’intervento edilizio.

La macchina per il sollevamento è stato montata lo scorso primo aprile come raccontano queste foto condivise con ilSaronno dal nostro lettore Ambrogio Erri.

Si tratta del cantiere per rinascita del quadrilatero tra via Pola, via Bossi, via Don Guanella e via Padre Reina noto come l’ex Fonderia Petri superficie dismessa dal lontano 1970.

Ma cosa prevede il progetto? Il 30 per cento dell’area verrà ceduto al Comune di Saronno e quella superficie verrà adibita a marciapiedi e parcheggi. Il 70 per cento che rimarrà al privato verrà sviluppato con percentuali di residenziali (80 per cento) e una di terziario (20 per cento). L’area ha ottenuto nel 2016 il certificato di bonifiche avvenuta.

Qui il video con alcune fasi del montaggio della gru sempre del nostro lettore Ambrogio Erri (che ringraziamo)