SARONNO – Traffico in tilt all’ingresso di Saronno per il camion in panne al centro della rotonda situata nei pressi dell’ingresso dell’autostrada. E’ successo questa sera, martedì 30 marzo all’intersezione tra viale Lazzaroni e l’ingresso dell’autostrada A9.

Qui un mezzo pesante si è bloccato intasando immediatamente la circolazione intorno alle 18,45. Il conducente ha tentato da solo di risolvere il problema, anche aprendo la cabina, ma senza successo. Sul posto anche tre mezzi e diversi agenti della polizia locale che hanno cercato di deviare il traffico per ridurre i disagi. Malgrado l’impegno dei vigili, che casualmente passavano dalla zona appena il camion si è fermato per il guasto, lunghe code si sono formate sia in direzione di Gerenzano, dove sono arrivate al cavalcavia sia verso Saronno ed Origgio.

A dare una mano al conducente per risolvere il problema al mezzo è arrivato il responsabile dell’azienda di trasporti che ha sede a Mozzate. Poco prime delle 20 il mezzo è ripartito e code e rallentamenti sono spariti in pochi minuti.