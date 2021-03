SARONNO – “A Saronno a giorni sarà attivo il punto vaccini presso l’ex Pizzigoni, questo grazie alla nostra Amministrazione che ha messo a disposizione la struttura. NLo diciamo subito, situazioni paradossali come quelle successe in queste settimane in tutta Lombardia, qui a Saronno non le vogliamo più vedere!”.

E’ perentorio il tono del comunicato diffuso ieri dal Pd in Saronno in merito all’hub vaccinale di via Parini che dovrà, appena attivato servire 13 comuni del Saronnese e della Bassa comasca.

“Non vogliamo che il nostro hub sia pronto a somministrare centinaia di dosi, ai saronnesi e ai paesi limitrofi, ma non si presenta nessuno perchè il sistema prenotazioni di Regione Lombardia perde i pezzi. Preso atto degli infiniti problemi nelle gestione delle prenotazione, Regione Lombardia ha promesso che passerà la gestione da Aria a Poste Italiane, aspettiamo fiduciosi.

Aspettiamo anche che la Regione sappia accogliere, ed attenersi alle indicazioni che il generale Figliuolo, in visita oggi in Lombardia, gli fornirà. Soprattutto aspettiamo una gestione funzionale, in cui i nostri anziani non sono penalizzati, e la regione raggiunga una percentuale di vaccinati considerevole, questo a vantaggio di tutti noi. Aggiungiamo un ultimo aspetto cruciale, avendo Saronno un ospedale in centro città e un hub vaccinale aperto a breve, non un saronnese dovrà essere mandato fuori città a chilometri e ore di macchina per ricevere il vaccino. Finalmente ci aspettiamo un minimo di “normalità” chiediamo troppo?

