MILANO – In Lombardia la prima giornata di prenotazione per le vaccinazioni anti-Covid relativa alla fascia di età compresa tra i 75 e i 79 anni, alle ore 18 di oggi, ha fatto registrare complessivamente i seguenti risultati:

totale delle prenotazioni: 192.114

di cui:

– 177.313 sulla piattaforma digitale ‘Regione/Poste italiane’;

– 11.551 al contact center;

– 1.647 con i portalettere;

– 1.603 agli sportelli Postamat.

Questo il link per le prenotazioni:

https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it

A Saronno le prime prenotazioni al centro vaccinale realizzato dal Comune all’ex scuola Pizzigoni di via Parini, che verrà inaugurato lunedì 12 aprile.

In zona c’è anche il centro vaccinale di Limbiate.

Vuoi restare aggiornato sui dati della pandemia, sui divieti e sulle novità? Iscriviti al canale Telegram ilSaronno covid https://t.me/ilsaronnocovid

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

Per informazioni generali sul Covid chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

(foto: il centro vaccinale all’ex Pizzigoni, già utilizzato per la campagna anti-influenzale)

02042021