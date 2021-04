SARONNO – Ha lottato contro il covid ma non è riuscita a superare la malattia. Si è spenta ieri Paolo Codogno docente dello Ial Lombardia.

Una notizia che ha lasciato senza parole docenti, studenti e tutto il personale dell’istituto in via Marx. Paola Codogno era amatissima dai suoi studenti quelli del corso di acconciatura che seguiva fin dall’attivazione 10 anni fa alla sede saronnese dello Ial. Seguiva i ragazzi con passione durante l’anno scolastico ma anche nel corso delle tante attività straordinarie organizzate dalla scuola come il corso di acconciature con gli esperti della Scala o la tradizionale sfilata di fine anno dove aiutava i propri ragazzi e le proprie ragazze a creare un evento a tema della principesse Disney ai personaggi dei film.

Dall’istituto scolastico arriva un messaggio di cordoglio e vicinanza alla famiglia ma anche agli studenti: “Ial Lombardia piange la scomparsa di Paola. Custodiamo il Suo ricordo con affetto. È stata per noi una docente, collega, amica, competente, passionale e instancabile”

