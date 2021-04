SARONNO – L’ordinanza, che dispone il divieto di sosta e di accesso, è già pronta così come i cartelli che ormai da qualche giorno fanno bella mostra sulle transenne pronte a delimitare la zona.

Nell’ambito delle operazioni di allestimento del centro vaccinale l’Amministrazione comunale ha deciso di dedicare il parcheggio tra via Parini e via Miola (quello comunemente noto come “della piscina”) interamente all’attività dell’hub vaccinale. In sostanza l’ottantina di posti auto disponibili sarà dedicata agli operatori, medici di famiglia ed infermieri, ai volontari che forniranno assistenza dentro e fuori alla struttura e a quanti arriveranno per sottoporsi alla vaccinazione.

Da lunedì il centro sarà attivo per la prima volta per vaccinare, saronnesi e residenti nei comuni limitrofi, della fascia 70 – 79 anni per altro posso avere necessità di essere accompagnate o difficoltà a deambulare. Non solo. Saranno tanti anche gli utenti che arrivano dai comuni limitrofi. Non stupisce che al comando di polizia locale siano già iniziate ad arrivare le prime chiamate di cittadini per chiedere informazioni non solo sulla strada per arrivare al centro vaccinale (per la quale sono stati posizionati degli stendardi informativi) ma anche sulle possibilità di sosta.

