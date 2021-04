SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di m5s sulla situazione dell’hub vaccinale

L’hub vaccinale saronnese rappresenta in questi giorni uno dei temi di maggiore interesse cittadino, pronto a diventare operativo da lunedì 12 aprile l’hub accoglierà un’utenza locale alla quale si aggiungerà quella di 13 comuni del circondario. Il parcheggio antistante la sua sede, nei pressi della scuola, ci ha creato alcuni dubbi circa l’organizzazione degli spazi e per questo il coordinatore del M5S Massimo Uboldi ha contattato nei giorni scorsi l’Assessore Casali e il Sindaco Airoldi esponendogli l’aggettivo preoccupazione e ricevendo da entrambi ampie rassicurazioni sul fatto che si stavano prendendo idonei provvedimenti per risolvere il problema legato appunto alla sistemazione dei parcheggi.

Doveroso da parte nostra riconoscere a questa amministrazione la particolare attenzione con la quale ha gestito la situazione sanitaria di questi giorni, riteniamo non sia stato facile mettere in moto una macchina organizzativa di tale entità, col raggiungimento di due importanti obiettivi: offrire un valido servizio alla cittadinanza ormai stanca e fin troppo preoccupata per l’avvicendarsi di notizie sempre più confuse sulle dinamiche di queste vaccinazioni, e in seconda battuta quello di aver restituito alla città di Saronno dopo tanti anni il suo ruolo centrale e di riferimento riguardo un tema di carattere sanitario come può essere l’apertura del centro vaccinale.

A questo punto inevitabile non rimarcare le difficoltà affrontate per giungere a questo, con una gestione a dir poco “disastrosa” della Regione Lombardia, segnata da numerosi errori sin dai primi giorni di questa pandemia, fino ad arrivare ai forti ritardi nelle vaccinazioni, ritardi che non sono di certo imputabili ai Comuni. In merito a questo punto vorremmo rilevare l’ennesimo disastro organizzativo in seguito al quale gli ultra ottantenni saronnesi ( e non solo ) si sono ritrovati in liste di convocazione vaccinale in località molto distanti dalla loro residenza, tanto che alcuni di loro hanno dovuto perfino rinunciare non avendo modo di raggiungere la destinazione assegnatagli. Vorremmo chiedere quindi a questa amministrazione di rendere pubblico quanto prima un chiarimento ai tanti saronnesi over 80 in attesa, spiegando se potranno usufruire dell’hub di Saronno a partire dal 12 aprile sia per quanto riguarda la prima dose del vaccino che per la seconda, se esiste la possibilità di modificare la prenotazione per chi è già in lista in altro comune spostandola al comune di residenza ormai pronto e ben organizzato per accoglierli, e se l’amministrazione prevede un piano vaccinale a domicilio per disabili o comunque per aventi diritto. Ci auguriamo che i danni sino ad oggi causati dal caos e dai disservizi della Regione siano riparabili, anche se pare non sia cambiato molto ad oggi nonostante la sostituzione di alcuni “nomi“ all’interno della Giunta Regionale.