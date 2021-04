SARONNO – Da Ferno e Somma Lombardo, a “due passi” dal maxi centro vaccinale di Malpensa fiere, spediti all’ospedale di Saronno per vaccinarsi: è successo ad un gruppo di anziani ieri e l’altro ieri, una ventina almeno i pensionati coinvolti, con tutti i disagi facilmente comprensibili.

Da Ferno a Malpensa fiere sono una dozzina di chilometri, per Saronno sono circa 35 chilometri; da Somma è più o meno lo stesso: per Malpensa fiere sono 16 chilometri, per Saronno 35 chilometri. “Colpa” del vecchio sistema di prenotazioni delle vaccinazioni, pre-portale di Poste italiane entrato in “servizio” dal 1 aprile. Oggi a Saronno l’inaugurazione del centro vaccinale all’ex Pizzigoni, che entrerà in attività lunedì.

Vuoi restare aggiornato sui dati della pandemia, sui divieti e sulle novità? Iscriviti al canale Telegram ilSaronno covid https://t.me/ilsaronnocovid

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

10042021