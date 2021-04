Spaccio nei boschi a nord di Saronno: preso straniero che aveva consegnato 360 dosi

LOMAZZO – E’ stato preso a Lomazzo: 33 anni, marocchino, i carabinieri gli hanno notificato un ordine di custodia cautelare per spaccio di sostanze stupefacenti, in paese e nelle aree boschive a nord di Saronno. Ascoltati molti suoi clienti, compiuti pedinamenti e appostamenti i militari aveva da qualche tempo focalizzato la loro attenzione su di lui. Secondo gli investigatori, da gennaio avrebbe ceduto al dettaglio oltre 360 dosi di droga, soprattutto cocaina, smerciando in tutto circa un etto e mezzo di questa sostanza.

I carabinieri gli hanno sequestrato 4000 euro in contanti, che si pensa frutto della sua attività illecita, e poco meno di due grammi di cocaina. E’ stato trasferito in una cella del carcere di Como. Fra le zone del Parco del Lura appena a nord dell’abitato saronnese e le zone vicini della bassa comasca, non è una novità la presenza di spacciatori nei boschi, e le forze dell’ordine ne hanno già fermati diversi.

(foto archivio)

10042021