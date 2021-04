SARONNO – Due cadute della bicicletta, sono due interventi per molti versi analoghi quelli che hanno impegnato domenica in zona i mezzi di soccorso. Oggi alle 9.40 in via Luigi Lazzaroni alla periferia nord di Saronno, nei pressi della “bretellina” di via Filzi, il primo di questi incidenti: un ciclista è caduto a terra e sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia saronnese ed una ambulanza del Sos Uboldo. Il ferito, di 67 anni, è stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale di Saronno per essere medicato di comunque non gravi contusioni.

Malore alle 12 nel retrostazione, in via Luini a Saronno: per soccorrere un uomo di 48 anni è intervenuta una ambulanza della Croce rossa saronnese, l’uomo si è presto ripreso e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

A Limbiate alle 16 intervento dell’ambulanza della Misericordia Arese per una caduta dalla bicicletta, di una donna di 53 anni. Il fatto è successo in via Lombra, la donna è stata trasportato all’ospedale di Desio, al momento del ricovero non è apparsa in pericolo di vita.

Incidente auto contro moto a Rovellasca, in piazza Risorgimento: il sinistro si è verificato alle 12.45 e due persone hanno avuto bisogno di cure mediche, si tratta di un ragazzo di 17 anni ed uno di 18 anni. Sul posto una ambulanza della Croce rossa di Misinto ed una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù. I giovani sono stati medicati sul posto.

