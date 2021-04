SARONNO / TURATE – Dal Comune di Turate tutte le info su come prenotare la vaccinazione anti-covid per gli over 65. Le regole ovviamente valgono per tutti i comuni della regione.

Vaccinazioni 65-69 anni.

Regione Lombardia comunica che da lunedì 19 aprile saranno aperte le prenotazioni per le vaccinazioni di coloro che hanno tra i 65 e i 69 anni (nati tra il 1952 e il 1956).

Per prenotare è possibile collegarsi al seguente sito (tenendo a portata di mano tessera sanitaria e codice fiscale), scegliendo data e orario tra quelli disponibili:

www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.itwww.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it

Per chi avesse difficoltà con la procedura digitale:

▪️contattare il numero verde 800894545;

▪️utilizzare gli sportelli Atm Postamat con la tessera

sanitaria;

▪️chiedere il supporto dei porta-lettere presenti sul nostro territorio che gestiranno la prenotazione attraverso il loro smartphone.

18042021