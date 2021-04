CARONNO PERTUSELLA – Pioggia di milioni di euro sul Comune di Caronno Pertusella: è il risultato della vendita, in alcuni casi obbligatoria per le nuove norme di legge, di società municipalizzate o quote delle stesse. Insomma, nelle casse comunali sono entrati ed entreranno tantissimi soldi. “Ora – dice il sindaco, Marco Giudici – l’importante è spenderli bene ed al riguardo abbiamo le idee chiare. No a mega progetti fini a sè stessi e poi magari insostenibili in prospettiva”.

Quote, società cedute e soldi – “Della Cpm, che vende metano, abbiamo venduto il 49 per cento. La società si occupa della distribuizine del gas solo in paese, cercavamo un partner per ingrandirci e fare investimenti ed entrare nell’ambito dell’energia in modo più “globale”. Abbiamo quindi ceduto la quota del 49 per cento ad una società del settore, per 2 milioni e 50 mila euro. Ad entrare la Canarbino Spa, che già collabora con altre società comunali, ed è attiva anche in ambito elettrico”.

Inoltre, ricorda il sindaco, “è stata ceduta la Cps, società proprietaria della rete metano in paese. La legge già prevedeva la dismissione da una quindicina di anni e si è andati avanti fra un posticipo e l’altro. In questo caso è previsto un intrioto attorno ai 6 milioni, concretamente ce ne aspettiamo 4 dopo che venga ripianato il debito in essere con il Comune”.

(foto: il sindaco di Caronno Pertusella, Marco Giudici)

21042021