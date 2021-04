SOLARO – La campagna di sensibilizzazione Solaro a 4 zampe propone ai cittadini, proprietari di cani e non, un semplice questionario in forma anonima per rafforzare l’impegno dell’Amministrazione comunale nella cura degli animali da compagnia su tutto il territorio e programmare future iniziative. gni cittadino potrà contribuire con idee, suggerimenti e consigli. Il questionario contiene domande semplici e dirette per intercettare le necessità dei proprietari dei cani ma anche per andare incontro alle segnalazioni dei cittadini, conduttori e non di animali domestici. Tutta la campagna informativa si trova sul portale internet del Comune di Solaro al banner Solaro a 4 zampe sulla home page. Per partecipare al questionario è sufficiente seguire questo link: https://tinyurl.com/5fhxed9d.

Dice Greta Volpi, consigliera comunale con delega all’Ecologia: “Come Comune abbiamo intenzione di organizzare incontri pubblici di informazione sulle regole da osservare nella cura dei cani in pubblico, ma anche di verificare nuove necessità evidenziate da parte della cittadinanza, come ad esempio l’ubicazione di nuovi cestini per la raccolta delle deiezioni e una potenziale nuova zona per un’area cani. Da tempo lavoriamo su questa campagna con video informativi, volantini e un’opera di sensibilizzazione costante. L’obiettivo è dare ai solaresi ambienti consoni da frequentare con i propri amici a quattro zampe senza però sacrificare senso civico e pulizia del nostro paese. Le iniziative proseguiranno anche in futuro”.

E’ possibile accedere al questionario anche tramite il seguente codice Qr

(foto: il sindaco Nilde Moretti durante un appuntamento con gli amanti dei 4 zampe)

