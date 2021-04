SARONNO – L‘hub vaccinale di Saronno si fa in cinque e presto anche in sei: la possibilità di somministrazione della struttura sorta all’ex Pizzigoni di via Parini è in fase di potenziamento, più cittadini potranno trovare posto per vaccinarsi a Saronno. A dare la buona notizia è stato questa mattina il sindaco Augusto Airoldi.

Come ricorda il primi cittadino “già questa settimana si è passati da 3 a 4 linee vaccinali, grazie ad una maggiore disponibilità di vaccini: da circa 400 persone si è così saliti a 500-510 vaccinate al giorno, e da lunedì parte la 5′ linea vaccinale, in questo modo si arriva a circa 600 vaccinati al giorno, si tratta d un incremento significativo”.

I vaccini disponibili a Saronno sono quelli di Astrazeneca e di Pfizer, “la scelta del vaccino da inoculare non è del cittadino ma del medico che esegue l’anamnesi – ricorda Airoldi – Intanto Ats ci ha chiesto di valutare l’apertura di una sesta linea vaccinale inizialmente non prevista dal progetto ma auspicabile per fare ancora prima con le vaccinazioni ed in considerazione del fatto che il nostro hub funziona molto bene. Noi siamo disponibili, anzi in realtà già nel progetto originario avevano lasciato, anche materialmente, lo “spazio” per questo intervento, ovvero la possibilità di aggiungere un sesto box per le vaccinazioni, nel rispetto di tutti i parametri su distanze e sicurezza”.

Questa mattina il sindaco Airoldi ha anche fatto il punto sui casi di coronavirus in città e sull’andamento dell’emergenza sanitaria a Saronno.

