CARONNO PERTUSELLA – “La stagione del softball azzurro 2021 si aprirà in grande stile sabato 8 maggio sul diamante del “Francesco Nespoli” di Caronno Pertusella con l’All-Star Game, preceduto dalla presentazione di un’annata ricca di appuntamenti sia in campo domestico che internazionale”. Lo fa sapere la Fibs, Federazione italiana softball. Il sabato dedicato al softball si aprirà alle 11 con la presentazione della stagione che verrà trasmessa su FIBSTV.com ed i canali social della Fibs.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15, scenderanno sul diamante la Nazionale italiana di softball – impegnata in quei giorni in un raduno proprio a Caronno Pertusella – ed una selezione di All Stars per disputare una doppia sfida amichevole che varrà come All-Star Game nonché come 42a edizione del torneo “Città di Caronno”. Tra i due incontri, inoltre, ci sarà spazio per l’Home run derby. L’evento si svolgerà a porte chiuse, ma sarà interamente visibile su FIBSTV.com, con interventi dei protagonisti e delle protagoniste di quello che sarà un grande 2021 di softball.

(foto: le giocatrici della zona in maglia azzurra)

06052021