SARONNO / LAZZATE – Caduta accidentale alla stazione ferroviaria centrale piazza Cadorna di Saronno, oggi alle 13, da parte di una pedone: la donna, 65 anni, è stata soccorsa dall’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella ed è stata trasportata, ha riportato lievi lesioni, all’ospedale di Saronno.

Alle 17.45 oggi in via San Ambroeus a Lazzate la caduta della bicicletta da parte di un pensionato del posto, di 72 anni: è stato soccorso del personale di una ambulanza della Croce rossa di Misinto, che lo ha medicato, per alcune escoriazioni. Non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Nella vicina Lainate si è invece verificato uno scontro fra auto e moto alle 8.30 stamane in via Lamamora: un uomo di 52 anni è rimasto contuso ed è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese da una ambulanza della locale Croce rossa, non è grave.

(foto: un volontario di protezione civile all’ingresso della stazione ferroviaria di “Saronno centro” in piazza Cadorna)

08052021