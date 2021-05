SARONNO / GORLA MAGGIORE / TRADATE – Serata movimentata a Gorla Maggiore dove una vettura si è schiatata contro una recinzione in via 25 aprile. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Saronno e Tradate per mettere in sicurezza l’area e compiere una verifica sulla “tenuta” del muretto dopo lo scontro; ed una pattuglia della polizia di Stato per i rilievi del sinistro.

Sono in corso accertamenti per chiarire i contorni dell’accaduto e mettere a fuoco la dinamica del sinistro.

Per i vigili del fuoco del distaccamento saronnese e quelli del comando tradatese non è una novità quella di svolgere interventi anche fuori dal territorio di abituale competenza comunale, sempre su input del comando provinciale di Varese che coordina mezzi ed uomini dei pompieri per fare fronte alle emergenze che eventualmente si verificano nella zona ed anche nelle province confinanti.

(foto: l’auto che si è schiantata contro la recinzione ed i mezzi dei vigili del fuoco sul posto)

08052021