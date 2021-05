Operazione antidroga, fra basso comasco e Brianza sequestrati oltre 3 chili

BRIANZA / COMASCO – I carabinieri della stazione di Lurate Caccivio hanno arrestato, in flagranza di reato, un ragazzo di 19 anni, cittadino italiano e domiciliato a Desio, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il tutto è accaduto a Desio, dove i militari del comasco sono arrivati a conclusione di approfondita attività info-investigativa. Si sono presentati a casa sua con il personale del Nucleo cinofili di Casatenovo (Lecco), per una perquisizione domiciliare. L’intervento ha permesso di rinvenire nella disponibilità del ragazzo 2910 grammi di hashish, divisi in panetti, e 865 grammi di marijuana contenute in due buste separate, occultate all’interno di un armadio chiuso a chiave nell’anticamera, oltre a denaro contante pari a 3200 euro e 2 telefoni cellulari. Le sostanze stupefacenti si pensa fossero destinate a rifornire i comuni della cintura di Como.

Le operazioni, dunque, si sono concluse con il sequestro di droga e soldi, e l’arresto del brianzolo, che è stato trasferito nel carcere di Monza in attesa di giudizio di convalida.

(foto: la droga sequestrata dai carabinieri)

12052021