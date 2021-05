Turate, appello del Comune: “Donate il 5×1000 per il sociale”

TURATE – “Anche a Turate la situazione pandemica ha aperto nuove difficoltà e accentuato i problemi già esistenti nell’ambito di azione comunale dedicato al Sociale e ai servizi di assistenza alla persona Tutti i cittadini possono essere di diretto aiuto ai Servizi sociali, attraverso l’erogazione del 5 per mille della propria dichiarazione dei redditi, in favore del proprio Comune”. Questo l’invito che i responsabili dell’Amministrazione comunale turatese rivolgono ai concittadini.

Dicono dal Comune: “La scelta di destinare il 5 per mille delle proprie tasse non comporta un costo aggiuntivo per il cittadino.

Infatti, rappresenta una parte delle tasse che già sono dovute allo Stato e che possono in tal modo essere destinate ad una finalità di nostra scelta. Se anche tu vuoi destinare il tuo 5 per mille a favore delle attività sociali svolte dal tuo Comune, basta una semplice firma sul modulo di “Scelta per la destinazione del 5 per mille dell’Irpef”, lo trovi allegato alla tua Certificazione unica, oppure al 730, oppure al modello Redditi persone fisiche. In questo modo, saranno raccolte risorse importanti per assicurare un sostegno concreto ai turatesi più in difficoltà”.