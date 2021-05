Dal design dell’arredamento, riconosciuto a livello internazionale, alla moda di prestigio. Dall’impresa edile, all’artigianato di altissima qualità, per arrivare, quindi, alla multinazionale nota in un tutto il mondo.

Questi i temi che contraddistinguono la nuova tappa del viaggio nel tessuto economico lombardo dell’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, che oggi si è ‘immerso’ nella realtà produttiva della provincia di Monza e Brianza.

LE AZIENDE – Diverse le aziende del tour dell’assessore lombardo: Berto Salotti di Meda, Farina Ezio (impresa edile) di Desio e Candy di Brughiero. Infine, a Monza, Vimercati Hats,

Messina Paolo (parrucchiere storico) e la Boutique dei Sapori.

GUIDESI: AIUTIAMO A REALIZZARE I VOSTRI PROGETTI – “Questi incontri – ha spiegato l’assessore nel corso delle prime due tappe – servono a Regione per capire le esigenze degli imprenditori. L’istituzione deve aiutare chi fa impresa a realizzare i progetti che ha avviato per un miglioramento della qualità della produzione e per salvaguardare e incrementare l’occupazione: entrambi temi fondamentali per chi amministra. Chi si fa carico di produrre, qui in Lombardia, da sempre ha dimostrato un genio e una capacità che ha portato questo territorio ai vertici del mondo”.

RICAPITALIZZAZIONE PROGETTO PILOTA PER IL PAESE – “La Regione è qui – ha aggiunto Guidesi – anche per far conoscere quello che mette in campo per l’imprenditorialità lombarda”. “Voglio ricordare che la Giunta ha appena approvato uno stanziamento di 140 milioni di euro per la ricapitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che serviranno per dare loro la possibilità di investire”. “Un impegno ‘pilota’ – ha continuato – per tutto il Paese. Un’azione che favorirà gli investimenti. Saranno possibili progetti di riconversione e lo sviluppo aziendale, anche finalizzati alla valorizzazione del capitale umano, la transizione digitale e green, nonché l’attrazione investimenti e il back shoring”.

DA LUNEDÌ PRESENTAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI – Guidesi ha voluto ricordare a tutti gli imprenditori incontrati chieda lunedì prossimo inizieranno gli incontri per presentare lo strumento della patrimonializzazione delle micro, piccole e imprese che proprio questa settimana la Giunta di Regione Lombardia ha approvato. Una presentazione che avverrà di fatto all’importante ‘tavolo della competitività’.

IN ARRIVO ALTRI 5 MILIONI PER IL DIGITALE – “Non solo. La settimana prossima – ha concluso Guidesi – si apriranno altri due bandi che porteranno in dote una dote complessiva di oltre 5 milioni di euro per la digitalizzazione delle imprese e per lo sviluppo, sempre più importante dell’e-commerce. Un provvedimento nato di concerto con Unioncamere”.