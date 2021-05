SARONNO – “Mi piace fare mio il pensiero della nostra splendida pallavolista Paola Egonu, “la più forte del mondo” dicono i ben informati. Lo faccio mio perché mi rappresenta e sposo il suo modo di esprimersi, che non cerca alibi: “Non ho niente da nascondere però di base sono fatti miei. Quello che deve interessare è come gioco, non con chi dormo”. Questo dovrebbe essere il punto di arrivo, racchiuso in queste due frasi. La prima è che una persona ha il diritto di essere e sentirsi come vuole, senza dovere vergognarsi, essere attaccato o discriminato per questo, e la seconda è che ciò non deve destare clamore, uno decide di vivere la propria vita come meglio crede e sono “fatti suoi”. Non si deve giustificare con nessuno”. Così Francesco Licata, capogruppo del Pd in consiglio comunale a Saronno, per la recente Giornata contro la omotransfobia.

Prosegue Licata: “E questo dovrà essere il punto di svolta al quale dobbiamo arrivare, preoccuparci ed interessarci di come uno svolge il proprio lavoro o si comporta all’interno della società, non di “con chi dorme”. Ciascuno ama chi vuole. Questo dovrebbe essere un comune sentire, senza cappelli politici, di destra o sinistra, piuttosto che forzature etiche o religiose. Per 365 giorni all’anno quindi no discriminazioni”.

