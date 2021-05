SOLARO – UBOLDO – Stamattina alle 10 al parco comunale “Falcone – Borsellino” l’Amministrazione comunale uboldese ha organizzato un minuto di silenzio in ricordo della morte del giudice G. Falcone, della moglie Francesca e degli uomini della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani.

A ricordare e celebrare la giornata della legalità con una serie di proposte è stato il comune di Solaro. Nel fine settimana del 22 e 23 maggio, il Comune di Solaro sostiene una serie di iniziative a tema Legalità in occasione del 29esimo anniversario della strage di Capaci, che quest’anno ha come slogan #DicosaSiamoCapaci – storie di ordinario coraggio con l’obiettivo di far emergere esempi di impegno e altruismo.

Sabato 22 maggio, l’ente ha ricordato i 25 anni di fondazione dell’associazione Avviso Pubblico di cui è socio dal 2014, promuovendo la diretta on-line con la presenza dei coordinatori regionali e con il procuratore antimafia Federico Cafiero de Raho. L’evento comincerà alle 10 sulla pagina dell’associazione con l’introduzione del presidente Roberto Montà, seguiranno la proiezione di video ed un dibattito ricco di testimonianze e di confronto sul ruolo dell’impegno contro la mafia.

Domenica 23, nell’anniversario dell’attentato al giudice Giovanni Falcone, la moglie e alla sua scorta, il Comune promuovere l’app NoMa, nata dall’idea dell’associazione culturale – Sulle nostre gambe – con l’obiettivo di divulgare le storie di uomini e donne che hanno sacrificato la propria vita per combattere la mafia facendo semplicemente il proprio dovere. L’applicazione guida gli utenti sulle strade di Palermo e dintorni nei luoghi degli attentati mafiosi che hanno sconvolto la storia italiana a partire dagli anni ’70 attraverso documenti storici, animazione digitale, video e fotografie d’epoca.