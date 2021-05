SARONNO – “L’hub vaccinale all’ex Pizzigoni di via Parini prosegue l’attività a pieno ritmo, oggi si va oltre le 20 mila simministrazioni; eravamo a 19.956 sabato scorso“. Ad annunciarlo il sindaco di Saronno, Augusto Airoldi.

“Ora siamo in attesa che l’Unità di crisi regionale autorizzi la richiesta che possano svolgersi al nostro hub anche le vaccinazioni dei dipendenti di tante piccole e medie aziende del territorio, che ne hanno fatto richiesta. In questo caso, sappiamo che la Regione sta valutando in quali location farle svolgere ed attendiamo presto una risposta, ribadendo la nostra disponibilità” rimarca il sindaco.

Airoldi fa anche il punto sui “già vaccinati”: “Attualmente i cittadini di Saronno ai quali è stata somministrata almeno la prima dose sono 14.600, anche la seconda 6.450. Un traguardo raggiunto anche grazie anche al nostro hub di via Parini. La campagna vaccinale quindi va avanti a pieno ritmo e stiamo vedendo i buono risultati con una contrazione dei nuovi casi positivi al coronavirus sul territorio. Speriamo che le cose procedano cosi. L’adesione alla campagna vaccinale è massiccia, ed appena si creano degli slot nel nostro hub vengono subito occupati. E’ per questo che può capitare che cittadini saronnesi siano mandati altrove a vaccinarsi”.

