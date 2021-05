VARESE – La Giunta Lombarda sta sottovalutando il problema dei richiami dei vaccini anti covid-19 nei periodi di vacanza. Come si può dire che chi ha il richiamo mentre è in ferie deve rientrare? Le soluzioni considerabili sono almeno due: la prima è che le Regioni si accordino per dedicare linee vaccinali di specifici hub a chi è in vacanza sul loro territorio, la seconda è che il vaccinatore abbia la possibilità di definire la data del richiamo con il vaccinando”. A parlare Samuele Astuti, consigliere regionale ed esponente varesotto del Pd.

Dice Astuti: “Il rischio è che molte persone rinuncino alla vaccinazione e vadano in vacanza senza aver ricevuto nemmeno la prima dose e che, in quel periodo, vengano smaltite migliaia di dosi per i mancati appuntamenti di chi conta di fare il richiamo una volta rientrato dalle vacanze. È già tardi, ma bisogna intervenire. Non possiamo correre il rischio di affrontare un’estate con tante persone non immunizzate”.

(foto: un centro vaccinale lombardo)

